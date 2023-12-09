Nurgül Yeşilçay birdenbire fakir edebiyatı yapmaya başlayan fenomenleri diline doladı: "Tanıdık geliyor mu?" Foyaları ortaya çıkınca...

Son olarak Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti. Şu sıralar 3,5 milyona yakın takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçay son olarak, hayatları mercek altına alınınca bir anda fakir edebiyatı yarışına giren sosyal medya fenomenlerini diline doladı.
Nurgül Yeşilçay magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim son günlerde fakir edebiyatı yapmaya başlayan fenomenleri tiye aldı.
Sosyal medyada lüks hayatından yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, birçok sosyal medya fenomeninin de hayatı yakın mercek altında.
O fenomenlere yurt dışı çıkış yasağı getirildi, mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.