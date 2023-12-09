Görgüsüz hareketleriyle 7 milyon takipçiye ulaşmıştı! Dilan Polat'ın o görüntüleri yeniden gündem oldu: Tomarla para, dizi dizi altın...

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat'ın tutuklanmadan önceki halleri yeniden gündem oldu. Yakınlarına taktıkları tomarla paralar, yardımcılarına çok çalıştıkları için dağıttığı dizi dizi altınlarla 7 milyon takipçiye ulaşan Dilan Polat'ın başta sınır dışı edilen Şule olmak üzere çalışanlarına yaptığı ilginç sürprizleri sizler için derledik. İşte o görüntüler...