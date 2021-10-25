Sevgilisiyle Kapadokya’da öyle bir paylaşım yaptı ki, romantizm patlaması zirvelere çıktı! ’Canımdan bir parça...’ Aslıhan Güner’den büyük jest!

Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son olarak Uzak Şehrin Masalı ile ekranlarda popülerliğini korumaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisi gibi oyuncu olan 11 yıllık sevgilisi Mert Kılıç ile paylaştığı romantik pozlar magazin gündemine bomba gibi oturdu. Çift Kapadokya'da adeta aşk tazeledi. Hayran kitlesinin beğenisini toplayan paylaşıma 'Sizin gibi çift ne gördüm ne tanıdım idolümsünüz' şeklinde yorumlar geldi. İşte o romantik fotoğraflar!