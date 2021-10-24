Dünya Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayı konuşuyor! Korkunç olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı!
Rust adlı filmin hem yapımcısı hem de önemli karakteri olan Alec Baldwin'in film setinde kullandığı kuru sıkı tabancayla görüntü yönetmenini öldürmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Kaza eseri gerçekleştiği söylenen korkunç olayda kuru sıkı tabancaya gerçek mermi konulduğu ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan iddia ise şoke eden cinsten. İşte Alec Baldwin'in yıkıldığı olay ile ilgili dikkat çeken ses kaydı
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olması hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam ediyor.
Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atılıyor. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.
Yine basının iddiasına göre, yardımcı yönetmen silahı Alec Baldwin'e verirken silahın dolu olmadığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Fakat yanıldığı daha sonra yaşanan trajik olayla ortaya çıktı. Silahın ne tür bir mühimmatla dolu olduğu net olarak bilinmiyor.
911 ARAMASININ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Rust filminin senaryo danışmanı Mamie Mitchell, olay meydana geldiği sırada Halyna Hutchins'in yanında durduğunu söyledi. Mithchell, olay gerçekleştikten sonra hemen yardım için 911'i aradığını anlattı.