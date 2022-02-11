Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan bomba yorum! "Alişan'ı linç etmiştiniz..."
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan ayrılık haberi hakkında bomba bir yorum geldi. Geçtiğimiz günlerde magazin basınında son dakika olarak yer alan 'Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı çifti ayrıldı' haberlerinin ardından gerçekler ortaya çıktı. Oyuncu çiftin bu kararı alma nedeninin Pınar Deniz'in rol aldığı dizide partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesi yüzünden olduğu ileri sürüldü. Demet Akalın ise boş durmadı Alişan'ın, "Eğer Buse öpüşseydi karım olamazdı" sözlerine atıfta bulundu bakın neler söyledi...
"ALİŞAN'I LİNÇ ETMİŞTİNİZ..."
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan bomba yorum gecikmedi. Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi... Aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu.
"HERKESİN KRİTERİ VAR!"
Son boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan geçtiğimiz haftalarda, 'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dize öpüşse ne dersin?' sorusuna verdiği 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" yanıtla dikkat çekmişti.