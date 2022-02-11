Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan bomba yorum! "Alişan'ı linç etmiştiniz..."

"HERKESİN KRİTERİ VAR!"

Son boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan geçtiğimiz haftalarda, 'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dize öpüşse ne dersin?' sorusuna verdiği 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" yanıtla dikkat çekmişti.