Survivor Hikmet ve Yunus Emre kavgası görüntüleri fena! Acun Ilıcalı yayınlamamakta haklı! Meğer Yunus Emre'nin sevgilisi...
Survivor 2022 All-Star rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2022'ye başlar başlamaz kavgalar damgasını vurdu. Sosyal medyada günlerdir çok konuşulan Hikmet Tuğsuz ve Yunus Emre Özden kavgasının, TV 8'de yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde 'yayınlayamayız' dediği kadar varmış. İşte Survivor'da Hikmet ile Yunus Emre kavgasının yayınlanmayan görüntüleri.
Survivor 2022 All-Star izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri de Yunus Emre Özden. Genç yarışmacı yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Sosyal medyanın 'troll Yunus Emre' dediği Yunus Emre Özden'in şiddet geçmişi hayli kabarık.
Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında gergin anlar yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan ile tartışma yaşayan Yunus Emre, Hikmet'in fiziki müdahalesine kızarak çok sert tepki göstermişti.
CEZA ALDILAR
Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti. Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama
Ünlü sunucu 'Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karara verdik' açıklamasını yaptı. Survivor'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası görüntüleri ise Exxen'de yayınlandı.