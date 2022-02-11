'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk: "O adam 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor yardım edin"
'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. Günlerdir konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen haber sonrası şarkıcıdan yalanlama gelmişti. Tuğba Özerk konuştu, yaşadıklarını anlattı. "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" diyen ünlü şarkıcı yardım istedi.
"O ADAM 7 YILDIR BENİ GÖLGE GİBİ TAKİP EDİYOR"
'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.
MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.
İhbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Çiftlik Bank' isimli oyun sitesi ile binlerce vatandaşı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.