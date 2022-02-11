'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk: "O adam 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor yardım edin"

Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.