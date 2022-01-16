Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in aslen nereli olduğu merak ediliyordu gerçek herkesi şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri meğer...

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okudu fakat mezun olmadı. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı.