Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aslen nereli olduğu merak ediliyordu gerçek herkesi şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri meğer...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aslen nereli olduğu merak ediliyordu gerçek herkesi şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri sosyal medya gündeminde. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Pınar Deniz'in asıl memleketi bakın nereli çıktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...
16.01.2022 14:59
- Son Güncelleme: 16.01.2022 15:04
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in aslen nereli olduğu merak ediliyordu gerçek herkesi şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrol paylaşan güzel oyuncu sosyal medya gündeminde
Şimdilerde Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Instagram'da son olarak paylaştığı bu kare ile dikkat çekti.
Pınar Deniz'in aslan nereli olduğu merak ediliyordu, gerçek herkesi şaşırttı. İşte başta Pınar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...