Seda Sayan’a özenen Berksan estetik sonrası paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! ’Berksan Sayan olmuş’

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Kullanıcılar, ünlü isme, "O ne ya! İhtiyacınız yoktu" , "İzlerken benim canım yandı" ," Berksan sayan olmuş" şeklinde yorumlar yaptı. Değişimiyle şaşırtan ünlü şarkıcının ameliyat sonrası ilk fotoğrafları da Selim Akar tarafından estetik merkezinde çekildi.