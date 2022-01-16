Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! "Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti...
"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, Instagram'dan peş peşe yayınladığı karelerle dikkat çekti. "Bugün Çocukar Duymasın'ın 20. yaş günü. Kaybettiklerimizle,yeni doğanlarımızla geçen kocaman 20 yıl, iyi ki" notuyla fotoğraflar paylaşan Pınar kısa sürede sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
16.01.2022 15:16
- Son Güncelleme: 16.01.2022 15:21
"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı, dizinin 20. yılını kutladı.
'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi.