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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! "Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! "Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti...

"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, Instagram'dan peş peşe yayınladığı karelerle dikkat çekti. "Bugün Çocukar Duymasın'ın 20. yaş günü. Kaybettiklerimizle,yeni doğanlarımızla geçen kocaman 20 yıl, iyi ki" notuyla fotoğraflar paylaşan Pınar kısa sürede sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

16.01.2022 15:16 - Son Güncelleme: 16.01.2022 15:21
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim demişti...

"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı, dizinin 20. yılını kutladı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim demişti...

Peş peşe gelen bu karelerle Instagram'da dikkat çeken Pınar Altuğ sosyal medya gündeminde.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim demişti...

Geçtiğimiz Ekim ayında Tamer Karadağlı itirafı ile gündeme gelmişti ünlü oyuncu.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim demişti...

Kendisinden yaşça küçük Yağmur Atacan'la 2008 senesinde evlenen ve bu evlilikten Su Atacan isminde bir çocuğu bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl sunucu Jülide Ateş'in programına konuk oldu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı bakın ne dedi! Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim demişti...

'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi.

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