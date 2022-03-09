Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan 'öpüşme' sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: "Başlarken güzel ama biterken..."

Bir dergiye konuşan Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.