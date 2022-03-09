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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan 'öpüşme' sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: "Başlarken güzel ama biterken..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan 'öpüşme' sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: "Başlarken güzel ama biterken..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan 'öpüşme' sahnesi ayırmıştı. Güzel oyuncu aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre oyuncu çiftin ayrılma kararını alma nedeni Pınar Deniz'in rol aldığı dizide partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesiydi... Hatta bu İddianın ardından Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekmişti.

09.03.2022 14:35 - Son Güncelleme: 09.03.2022 14:42
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’i sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ’öpüşme’ sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: Başlarken güzel ama biterken...

"BAŞLARKEN GÜZEL AMA BİTERKEN..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan 'öpüşme' sahnesi ayırmıştı, güzel oyuncu bakın neler söyledi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’i sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ’öpüşme’ sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: Başlarken güzel ama biterken...

Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’i sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ’öpüşme’ sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: Başlarken güzel ama biterken...

İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi... Aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’i sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ’öpüşme’ sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: Başlarken güzel ama biterken...

İKİNCİ ŞANS!

Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyordu. Hatta çifte yakın kaynaklar ise Deniz ile Kirazcı'nın ilişkilerine ikinci bir şans vereceği konusunda hemfikirdi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’i sevgilisi Yiğit Kirazcı’dan ’öpüşme’ sahnesi ayırmıştı bakın neler söyledi: Başlarken güzel ama biterken...

Bir dergiye konuşan Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.

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