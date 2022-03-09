Vav TV İzle
Haberler Magazin Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı Doğukan Manço... Barış Manço'nun prodüktör ve drift pilotu oğlu Doğukan, son paylaşımıyla gündeme geldi. Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde drift gösterisi gerçekleştirdi. 23 yıl önce hayata vedan eden ustanın oğlunu görenler, 'babasını oğlu' demeden geçmedi. İşte aksiyon dolu o anlar...

09.03.2022 13:10 - Son Güncelleme: 09.03.2022 13:10
Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi, aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı Doğukan Manço...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Uzun zamandır Youtube kanalında otomobiller ile ilgili çektiği videolarını paylaşan ve oldukça ilgi gören Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı.

Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan'ın Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdiği drift gösterisinde Doğukan Manço'yu görenler, 'Babasının oğlu' yorumunda bulundu.

Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

-34 DERECEYİ GÖREN ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU

Doğukan Manço, " Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan'da bu hayalimde bana eşlik etti." dedi.

Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

Barış Manço 1 Şubat 1999'da hayata veda etti. Onsuz tam 23 yıl geçti eşi Lale Manço Ahıskalı gerçekleri anlattı... Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde çok özel açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA