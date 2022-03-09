Barış Manço’nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar ’babasını oğlu’ dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı

-34 DERECEYİ GÖREN ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU

Doğukan Manço, " Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan'da bu hayalimde bana eşlik etti." dedi.