Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı
Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı Doğukan Manço... Barış Manço'nun prodüktör ve drift pilotu oğlu Doğukan, son paylaşımıyla gündeme geldi. Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde drift gösterisi gerçekleştirdi. 23 yıl önce hayata vedan eden ustanın oğlunu görenler, 'babasını oğlu' demeden geçmedi. İşte aksiyon dolu o anlar...
Barış Manço'nun oğluna - 34 derece vız geldi, aksiyon dolu anlar 'babasını oğlu' dedirtti! Yıllar sonra babasının büyük sırrını açıklamıştı Doğukan Manço...
Uzun zamandır Youtube kanalında otomobiller ile ilgili çektiği videolarını paylaşan ve oldukça ilgi gören Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı.
Doğukan Manço ve drift pilotu Ahmet Parlatan'ın Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdiği drift gösterisinde Doğukan Manço'yu görenler, 'Babasının oğlu' yorumunda bulundu.
-34 DERECEYİ GÖREN ÇILDIR GÖLÜ MANÇO'YA PİST OLDU
Doğukan Manço, " Buz üstünde drift yapmayı uzun zamandır düşünüyordum. Güzel ve heyecan verici bir hayaldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 34 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ahmet Parlatan'da bu hayalimde bana eşlik etti." dedi.