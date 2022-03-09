Hadise'den saten pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile lüks bir düğün planlıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz'da lüks bir düğün planlıyor...