Hadise'den saten pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile lüks bir düğün planlıyor
Hadise'den pijamalı poz geldi ünlü şarkıcı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Start verildi, gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz'da lüks bir düğün planlıyor... Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı. Paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye yorum yağdı. Ünlü şarkıcının 3 milyon lira değerindeki yüzüğü ise iddiaların aksine hala parmağında...
09.03.2022 15:08 - Son Güncelleme: 09.03.2022 15:21
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Hadise son olarak bu kare ile yorum yağmuruna tutuldu.