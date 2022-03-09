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Haberler Magazin Hadise'den saten pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile lüks bir düğün planlıyor

Hadise'den saten pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile lüks bir düğün planlıyor

Hadise'den pijamalı poz geldi ünlü şarkıcı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Start verildi, gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz'da lüks bir düğün planlıyor... Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı. Paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye yorum yağdı. Ünlü şarkıcının 3 milyon lira değerindeki yüzüğü ise iddiaların aksine hala parmağında...

09.03.2022 15:08 - Son Güncelleme: 09.03.2022 15:21
Hadise’den pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz’da lüks bir düğün planlıyor

Gelinlik provasındaki Hadise'den pijamalı poz geldi, ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz’da lüks bir düğün planlıyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz'da lüks bir düğün planlıyor...

Hadise’den pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz’da lüks bir düğün planlıyor

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Hadise son olarak bu kare ile yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise’den pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz’da lüks bir düğün planlıyor

3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti... Hadise Instagram paylaşımları ile bu iddiayı da adeta yalanlıyor...

Hadise’den pijamalı poz! Hazırlıklar başladı gelinlik provasındaki Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz’da lüks bir düğün planlıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

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