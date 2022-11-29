Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’e Seren Serengil'den sert tepki: “Terbiyesiz! Özür dile” Ezanla ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kaan Urgancıoğlu ile başrolü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, ekip arkadaşlarıyla sete yetişmek için ara sokaklardan yürüme kararı aldı. O esnada canlı yayın açan Uğur Aslan ise ekip arkadaşlarıyla sohbet etti. Pınar Deniz'in canlı yayın sırasında ezanla ilgili söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyayı ikiye böldü. Seren Serengil de sunuculuğunu üstlendiği programda Deniz'e tepki göstererek "Terbiyesiz! Özür dile" dedi. İşte Seren Serengil'in o açıklaması ve haberin detayları...
29.11.2022 20:09 - Son Güncelleme: 29.11.2022 20:09
Kaan Urgancıoğlu ile başrolü üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, ekip arkadaşlarıyla sete yetişmek için ara sokaklardan yürüme kararı aldı.
Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan çekim için gittikleri yerde trafiğe takılınca tarihi yarımada sokaklarında dolaşmaya başladı.
Setin kurulduğu yeri bulmaya çalışan oyunculardan Uğur Aslan ise eğlenceli anları kayda alırken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.