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Haberler Magazin Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen oyuncu, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Mankenlere taş çıkarır" yorumu yapıldı. İşte Melis Sezen'in sosyale medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr
29.11.2022 19:02 - Son Güncelleme: 29.11.2022 19:07
Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Sadakatsiz, Leke, Siyah İnci, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Melis Sezen, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Beyazlar içinde kamera karşısına geçen oyuncu, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Mankenlere taş çıkarır" yorumu yapıldı.

Melis Sezen beyazlar içinde paylaştı! Salına salına öyle bir yürüdü ki! Sosyal medya çalkalandı: “Mankenlere taş çıkarır”

Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan görüntülerde Melis Sezen'in fit hali dikkat çekti.

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