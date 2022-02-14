Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı... Geçtiğimiz günlerde magazin basınında son dakika olarak yer alan 'Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı çifti ayrıldı' haberlerinin ardından gerçekler ortaya çıktı. Oyuncu çiftin bu kararı alma nedeninin Pınar Deniz'in rol aldığı dizide partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesi yüzünden olduğu ileri sürüldü. İddianın ardından Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekmişti. Şimdi ise bir başka iddia gündeme geldi. Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Pınar Deniz'in sette gözyaşlarına boğulduğu söyleniyor!
14.02.2022 10:53
- Son Güncelleme: 14.02.2022 10:59
SETTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Pınar Deniz aşk acısı çekiyor.
"ALİŞAN'I LİNÇ ETMİŞTİNİZ..."
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan bomba yorum gecikmedi.