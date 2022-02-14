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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı... Geçtiğimiz günlerde magazin basınında son dakika olarak yer alan 'Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı çifti ayrıldı' haberlerinin ardından gerçekler ortaya çıktı. Oyuncu çiftin bu kararı alma nedeninin Pınar Deniz'in rol aldığı dizide partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesi yüzünden olduğu ileri sürüldü. İddianın ardından Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekmişti. Şimdi ise bir başka iddia gündeme geldi. Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Pınar Deniz'in sette gözyaşlarına boğulduğu söyleniyor!

14.02.2022 10:53 - Son Güncelleme: 14.02.2022 10:59
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ’öpüşme’ sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

SETTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile 'öpüşme' sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Pınar Deniz aşk acısı çekiyor.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ’öpüşme’ sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ’öpüşme’ sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi... Aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ’öpüşme’ sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

İKİNCİ ŞANS!

Rol aldığı dizinin setinde gözyaşı döken Deniz'in Kirazcı'yla bir araya gelmek için devreye dostlarını soktuğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar ise Deniz ile Kirazcı'nın ilişkilerine ikinci bir şans vereceği konusunda hemfikir...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ’öpüşme’ sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Sette hüngür hüngür ağladı

"ALİŞAN'I LİNÇ ETMİŞTİNİZ..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi Yiğit Kirazcı ile ayrılığı getirdi Demet Akalın'dan bomba yorum gecikmedi.

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