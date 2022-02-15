Survivor Atakan Işıktutan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı onu da tanıyoruz! Atakan'dan çok daha ünlü meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. 2022 yılında All-Star formatında yapılan, daha önceki sezonlarda şampiyon olmuş veya katıldıkları sezonlara adlarını kazımış isimlerin yer aldığı Survivor 2022 All-Star parkur performanslarından çok kavgalar ve sürgün adasıyla çok konuşuluyor. Sürgün adasına son giden isim gönüllüler takımından Atakan Işıktutan olurken, konseyde Ogeday Girişken hakkında söyledikleri sonrası günün en çok merak edilen ismi haline geldi. Survivor Atakan hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.
15.02.2022 09:26
- Son Güncelleme: 15.02.2022 09:27
Survivor'da sürgün adasına giden isimlerden biri olan Atakan Işıktutan, bir anda ortalığı karıştırdı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Atakan Işıktutan hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.
SÜRGÜN ADASINA GİDEN ATAKAN'DAN SERT TEPKİ
Eleme adayı olan ve sürgün adasına giden Atakan takım arkadaşlarına sitem dolu sözler söyledi. Atakan "Keşke parkurlarda yarışma fırsatım olsaydı da o şekilde değerlendirilseydim. Herhalde Survivor'a en kötü başlangıç yapan yarışmacı oldum. İlk parkurda omzum çıktı. Ama anlaşıldı ki sadece parkurlarda savaş vermeyeceğiz" dedi.