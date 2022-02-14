Ece Erken Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini paylaştı! Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu saldırıda kaybeden Ece'nin acısı dinmiyor
Ece Erken, Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini paylaştı! Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu saldırıda kaybeden Ece'nin acısı dinmiyor... Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken son olarak eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, bu kez de Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
Ece Erken Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini paylaştı! Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu saldırıda kaybeden Ece'nin acısı dinmiyor...
YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Ancak geçtiğimiz hafta avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
"ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN"
Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.