"BİZ SENİ MASUM HALİNLE SEVDİK"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz içine hiçbir şey giymedi pozları olay! İç çamaşırsız Pınar'ı görenler, "Biz seni masum halinle sevdik, çok açılma" diyor.