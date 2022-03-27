Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz içine hiçbir şey giymedi pozları olay! İç çamaşırsız Pınar'ı görenler: "Biz seni masum halinle sevdik"
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz içine hiçbir şey giymedi pozları olay! İç çamaşırsız Pınar'ı görenler, "Biz seni masum halinle sevdik" , "Ne olur çok açılma" gibi yorumlarda bulundu. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile rol aldığı dizide canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Deniz, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, son olarak oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamıştı...
27.03.2022 11:41 - Son Güncelleme: 27.03.2022 11:53
"BİZ SENİ MASUM HALİNLE SEVDİK"
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz içine hiçbir şey giymedi pozları olay! İç çamaşırsız Pınar'ı görenler, "Biz seni masum halinle sevdik, çok açılma" diyor.
"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz'in adı avukat Nail Gönenli ile anılsa da oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde göbeğine kadar inen dekoltesiyle hayranlarını mest eden oyuncu sınırları zorladı. Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verdi.