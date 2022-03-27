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Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: "Aaa Gülşen Serengil"

Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu, osyal medyada yorum yağdı. Gülşen'i eleştirmesiyle sık sık gündeme gelen Seren Serengil Amsterdam'a gitti. Gülşen'in son sahne tarzına benzer bir siyah takım giyip poz veren Seren Serengil'i görenler "Aaa Gülşen Serengil", "Gülşen'in teyze hali imitasyonu", "Gülşen'in tarzını taklit ediyor" yorumları yapıldı.

27.03.2022 12:22 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:23
Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: Aaa Gülşen Serengil

"AAA GÜLŞEN SERENGİL"

Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu. Amsterdam'a giden Seren Serengil'in Instagram pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.

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Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: Aaa Gülşen Serengil

Gülşen'in sahne tarzıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Seren Serengil hakkında konuşma yasağı geldi. Seren Serengil yasağı duyunca Gülşen'i isim vermeden Amsterdam'daki striptizci kadınlara benzetti.

Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: Aaa Gülşen Serengil

Serengil hafta sonunu geçirmek için ise soluğu Amsterdam'da aldı.

Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: Aaa Gülşen Serengil

Sık sık eleştirdiği Gülşen'in tarzına benzer giyinmesiyle gündeme gelen Seren Serengil yine yaptı yapacağını. Gülşen'in son sahne tarzına özenen Serengil külot detaylı sokak tarzıyla pozlar verdi.

Seren Serengil de açtı belden aşağısı olay oldu sosyal medyada yorum yağdı: Aaa Gülşen Serengil

Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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