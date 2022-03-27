Kenan Işık'ın son sağlık durumunu merak ediliyordu Selçuk Yöntem Kim Milyoner Olmak İster itirafının ardından açıkladı: "Hayat mucizelerle dolu"
Kenan Işık'ın son sağlık durumunu merak ediliyordu, Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster itirafının ardından 74 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu açıkladı. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık o günden bugüne komada... Selçuk Yöntem, katıldığı bir programda Kim Milyoner Olmak İster ve Milyoner'in eski sunucusu Kenan Işık'la ilgili itirafıyla dikkat çekti. Peki, Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
27.03.2022 10:53 - Son Güncelleme: 27.03.2022 10:58
Yöntem, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.