İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...
İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim sosyetik bir güzelmiş! Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan ve Ali adında bir evladı olan İbrahim Çelikkol, kalbinin kapılarını açtı. İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...
19.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 10:12
İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim bakın kimmiş...
İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. İddiaya göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.
Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Hürriyet'in haberine göre; ikisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır birlikteymiş.