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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim sosyetik bir güzelmiş! Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan ve Ali adında bir evladı olan İbrahim Çelikkol, kalbinin kapılarını açtı. İşte İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi...

19.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 10:12
İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim bakın kimmiş...

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İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. İddiaya göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.

İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

Riva Konakları'ndaki saray yavrusu evini Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış.

İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Çelikkol'un yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Hürriyet'in haberine göre; ikisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır birlikteymiş.

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