İbrahim Çelikkol’un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim...

İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. İddiaya göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.