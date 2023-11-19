Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Pınar Çağlar Gençtürk’ün memleketi

Geçtiğimiz yaz aylarında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...