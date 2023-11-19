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Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Pınar Çağlar Gençtürk’ün memleketi

Geçtiğimiz yaz aylarında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 16:49 Güncelleme 19 Kasım 2023, 16:49
Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Pınar Çağlar Gençtürk’ün memleketi 1

Yargı dizisinde Aylin karakterini canlandıran Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı merak konusu oldu.

Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Pınar Çağlar Gençtürk’ün memleketi 2

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK KİMDİR?
1982'de dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Pınar Çağlar Gençtürk’ün memleketi 3

Kadir Has Üniversitesinde Film ve Drama Yüksek Lisansını tamamladı.

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