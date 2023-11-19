Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı

Şeyma Subaşı, Meedo diye seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında dünyaevine girmiş ve 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Sosyal medya fenomeni, eski eşi Meedo'yu çabuk unuttu. Ortaya atılan iddiaya göre; Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay'ın eski sevgilisine kaptırdı. İşte haberin detaylar...
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, daha sonra gönlünü Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmış ve 3 Mayıs 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.
Evlendikten sonra bazı paylaşımlarına sınırlama getiren ve bunun nedeninin eşi olduğunu belirten Subaşı'nın son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti.