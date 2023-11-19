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Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı

Şeyma Subaşı, Meedo diye seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında dünyaevine girmiş ve 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Sosyal medya fenomeni, eski eşi Meedo'yu çabuk unuttu. Ortaya atılan iddiaya göre; Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay'ın eski sevgilisine kaptırdı. İşte haberin detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 15:38 Güncelleme 19 Kasım 2023, 15:51
Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı 1

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, daha sonra gönlünü Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmış ve 3 Mayıs 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı 2

Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı 3

Evlendikten sonra bazı paylaşımlarına sınırlama getiren ve bunun nedeninin eşi olduğunu belirten Subaşı'nın son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti.

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