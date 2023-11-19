Bomba aşk iddiası! Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay’ın eski sevgilisine kaptırdı! Meedo ile 1,5 ay önce boşanmıştı

Şeyma Subaşı, Meedo diye seslendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında dünyaevine girmiş ve 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Sosyal medya fenomeni, eski eşi Meedo'yu çabuk unuttu. Ortaya atılan iddiaya göre; Şeyma Subaşı gönlünü Tuvana Türkay'ın eski sevgilisine kaptırdı. İşte haberin detaylar...