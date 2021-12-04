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Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem'in sınırı yok

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarıyla olay olan Didem Soydan şimdide duş sonrası fotoğraflarını paylaştı. İşte Didem Soydan'ın Amerika pozları...

04.12.2021 09:16 - Son Güncelleme: 04.12.2021 09:19
Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Didem Soydan Amerika'daki tatilinden pozlar paylaştı. Türkiye'deki soğuk havanın aksine sıcak bir iklimde yaz tatili yapan Soydan'ın bikinili paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...

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Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan yakın arkadaşı Umut Eker ile Miami'ye gitti.

Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı karelerle sık sık magazin manşetlerini süsleyen Didem Soydan, son paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Aralık ayında arkadaşlarıyla birlikte Miami'de güneşlenen Didem Soydan, bikinili kareleriyle dikkat çekti. Formda vücudunu gözler önüne serdi.

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