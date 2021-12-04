Didem Soydan duştan sonra havlusuyla boylu boyunca paylaştı! Didem’in sınırı yok

Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Didem Soydan Amerika'daki tatilinden pozlar paylaştı. Türkiye'deki soğuk havanın aksine sıcak bir iklimde yaz tatili yapan Soydan'ın bikinili paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...