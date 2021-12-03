Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya baba - kızın harmandalı oynadığı fotoğrafı konuştu. 52 yaşındaki Nazan Kesal son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat veriyordu... Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Nazal Kesal'ın, "Babam ve Ben...18 Aralık 2005" notunü düştüğü fotoğafa beğeni ve yorum yağdı.
03.12.2021 10:48
- Son Güncelleme: 03.12.2021 10:48
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı, sosyal medya baba kızın harmandalı oynadığı anları konuştu.
2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.