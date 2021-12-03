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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya baba - kızın harmandalı oynadığı fotoğrafı konuştu. 52 yaşındaki Nazan Kesal son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat veriyordu... Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Nazal Kesal'ın, "Babam ve Ben...18 Aralık 2005" notunü düştüğü fotoğafa beğeni ve yorum yağdı.

03.12.2021 10:48 - Son Güncelleme: 03.12.2021 10:48
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı, sosyal medya baba kızın harmandalı oynadığı anları konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu altına 'Babam ve Ben...18 Aralık2005" notunü düştü.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Magazin dünyasının ünlü isimleri özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sıydı... Ünlü oyuncu ile evli olan Nazan Kesal babasıyla düğün karesini paylaştı sosyal medya yıkıldı

NAZAN KESAL

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