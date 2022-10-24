YARGI dizisinde katil kim, fena ifşa oldu! 'İşaretler onu gösteriyor' Yargı'nın Muhabir Burak'ı Samet Kaan Kuyucu şoke etti!

KUYU KATİLİ ADLİYE MUHABİRİ BURAK MI?

16 Ekim Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 39. Bölümde Ilgaz ve Eren, kuyu katiline ait önemli bir bulguya ulaşıyor. Çıkan sonuç ikisini de çok şaşırtıyor!

Kriminal görevlisi Göksu, ölen kişilerin kıyafetlerinden önemli bir bilgiye ulaşır. Bu bilgi kuyu katilinin ilk cinayetlerine götürür ve kendi ailesinin ne zaman acı bir durum yaşadığını ortaya çıkartır. Eren'in TC kimlik kontrolü sonrasında herkesi şoke eden bir gerçeğe ulaşılır. Bu bilgi kuyu katilinin kim olduğunun ortaya çıktığı bilgi ihtimalidir. O ihtimal de bir isme götürür bizi: Adliye muhabiri Burak. Ceylin'in tutulduğu yere Burak ağzı yüzü kan olmuş bir şekilde girer. Katil Burak ise, Ceylin ve rehinelerin içine girmiştir.