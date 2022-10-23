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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Geçtiğimiz ağustos ayında Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturan Demet Özdemir Instagram hesabından acısını paylaştı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Torununun mürüvvetini gören anneanne hayata gözlerini yumdu, geriye yüzünde gülümsemesi eksik olmayan bu fotoğraflar kaldı...

23.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 23.10.2022 17:07
Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu, geriye işte bu kareler kaldı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Geçtiğimiz ağustos ayında Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir anneannesinin ölümüyle yıkıldı.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Ünlü oyuncu hala balayı Paris'teki balayından kareler paylaşmaya devam ederken aldığı acı haberle sarsıldı ve son paylaşımı takipçilerini de üzdü.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Demet Özdemir anneannesini kaybettiğini bu paylaşımla duyurdu.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı

Ardından Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'den de paylaşım geldi.

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