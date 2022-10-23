Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Geçtiğimiz ağustos ayında Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturan Demet Özdemir Instagram hesabından acısını paylaştı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Torununun mürüvvetini gören anneanne hayata gözlerini yumdu, geriye yüzünde gülümsemesi eksik olmayan bu fotoğraflar kaldı...
23.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 23.10.2022 17:07
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu, geriye işte bu kareler kaldı...