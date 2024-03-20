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Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik umutları yeşertmeye devam ediyor! “23 ülkeye iyilik ve umut götürdük”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle gönülleri fethetmişti. Ramazan'da da umutları yeşertmeye devam eden Özçelik, "23 ülkeye iyilik ve umut götürdük" dedi. İşte Gamze Özçelik'in samimi açıklamaları...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:46 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:46
Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik umutları yeşertmeye devam ediyor! “23 ülkeye iyilik ve umut götürdük” 1

Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla oyunculuğu bırakan ve maneviyata yönelen Gamze Özçelik, kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile sayısız insana yardım eli uzattı.

Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik umutları yeşertmeye devam ediyor! “23 ülkeye iyilik ve umut götürdük” 2

Ramazan'da da umutları yeşertmeye devam eden Özçelik, verdiği bir röportajda ise samimi açıklamalarda bulundu.

Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik umutları yeşertmeye devam ediyor! “23 ülkeye iyilik ve umut götürdük” 3

Sabah'ta yer alan habere göre; Ramazan ayının ilk 10 gününde Umuda Koşanlar Derneği; Gazze'de, Burkina Faso'nun Vagadugu şehrinde, Filipinler'in Marawi şehrinde, Endonezya'nın Açe bölgesinde, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesi Faryabi mülteci kampında, Somali'de, Hindistan'da, Nijer'in Tillaberi, Dosso, Niamey şehirlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

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