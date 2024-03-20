Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik umutları yeşertmeye devam ediyor! “23 ülkeye iyilik ve umut götürdük”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle gönülleri fethetmişti. Ramazan'da da umutları yeşertmeye devam eden Özçelik, "23 ülkeye iyilik ve umut götürdük" dedi. İşte Gamze Özçelik'in samimi açıklamaları...