4 yıl önce ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem Türkiye’ye döndü! Son hali şaşırttı: Yıllar yaramış!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdem, 4 yıl önce ülkeyi terk ederek Paris'e yerleşti. Yurda dönen Erdem, yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirtti.

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Erdem, şunları söyledi:

"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz.