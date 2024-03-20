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4 yıl önce ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem Türkiye’ye döndü! Son hali şaşırttı: Yıllar yaramış!

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Kerem Kupacı ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem, 4 yıl önce Paris''e yerleşmişti. Yurda dönen Erdem, "Türkiye'mizin kıymetini bilmiyoruz" dedi. Ünlü oyuncunun son hali ise dikkat çekti. Erdem için "Yıllar yaramış" yorumu yapıldı. İşte İpek Erdem'in son hali ve açıklamaları...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:26
4 yıl önce ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem Türkiye’ye döndü! Son hali şaşırttı: Yıllar yaramış! 1

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

4 yıl önce ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem Türkiye’ye döndü! Son hali şaşırttı: Yıllar yaramış! 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdem, 4 yıl önce ülkeyi terk ederek Paris'e yerleşti. Yurda dönen Erdem, yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirtti.

4 yıl önce ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem Türkiye’ye döndü! Son hali şaşırttı: Yıllar yaramış! 3

Erdem, şunları söyledi:

"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz.

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