2 çocuk annesi Sinem Kobal ağızları açık bıraktı! Spor videosunu yayınladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi fit haliyle dikkat çekti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu, siyah taytı ve büstiyeri ile spor yaptığı anları kayıt altına alarak hızlandırılmış bir şekilde yayınladı. Kobal'ın hem yaptığı hareketler hem de fit hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...