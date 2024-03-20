2 çocuk annesi Sinem Kobal ağızları açık bıraktı! Spor videosunu yayınladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi fit haliyle dikkat çekti

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu, siyah taytı ve büstiyeri ile spor yaptığı anları kayıt altına alarak hızlandırılmış bir şekilde yayınladı. Kobal'ın hem yaptığı hareketler hem de fit hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu için "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin bu evliliklerinden iki evladı oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık asından söz ettiren Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, siyah taytı ve büstiyeri ile spor yaptığı anları kayıt altına alarak hızlandırılmış bir şekilde yayınladı.