Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Survivor itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Seda Demir'in son haline bakın: "Hala çok tatlısın"
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Survivor itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Seda Demir'in son haline bakın görenler hayran kaldı. Yaprak Dökümü'nün Sedef'i, son haliyle sosyal medya gündeminde. Yıllar sonra katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz ay adından söz ettiren Seda Demir'e sosyal medyada, "Hala çok tatlısın" yorumları yağıyor.
"HALA ÇOK TATLISIN"
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Survivor itirafıyla günlerce konuşulmuştu... Seda Demir'in son haline bakın, görenler "Hala çok tatlısın" yorumları yapıyor.
Eskilerin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, geçtiğimiz ay konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÇEKTİM"
İlk oyunculuğa Yaprak Dökümü dizisinde başlayan Demir, seti anlattı. Set ortamında dışlandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durum yüzünden sürekli ağladığını söyledi. Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi.