Vav TV İzle
Haberler Magazin Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: "İkinizin gözü de maviş"

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: "İkinizin gözü de maviş"

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis rolüyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Sergilediği oyunculuk performansıyla her rolün hakkını veren Oktay Kaynarca Instagram hesabından, "Her günün bayram olanından..." notuyla annesi yeğeni ve kardeşleri ile fotoğrafını paylaştı. Herkes ayrı ayrı kendine hayran bırakırken, Oktay Kaynarca ve ailesini görenler, "Annenizin de sizin de gözünüz aynı" , "Analı oğullu mavişler" , "Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yaptı.

03.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 03.05.2022 14:25
Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: İkinizin gözü de maviş

"ANA OĞUL MAVİŞ"

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı, Kaynarca ailesini görenler yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: İkinizin gözü de maviş

Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu.

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: İkinizin gözü de maviş

EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. Son olarak annesi, kardeşleri ve yeğeni ile bayram fotoğrafı paylaşan Oktay Kaynarca'ya Instagram'da yorum yağdı.

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: İkinizin gözü de maviş

İşte başta Oktay Kaynarca ve ailesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: İkinizin gözü de maviş

KENAN ÇOBAN VE AİLESİ

SON DAKİKA