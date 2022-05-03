Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: "İkinizin gözü de maviş"

Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu.