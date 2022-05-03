Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı görenler: "İkinizin gözü de maviş"
Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis rolüyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Sergilediği oyunculuk performansıyla her rolün hakkını veren Oktay Kaynarca Instagram hesabından, "Her günün bayram olanından..." notuyla annesi yeğeni ve kardeşleri ile fotoğrafını paylaştı. Herkes ayrı ayrı kendine hayran bırakırken, Oktay Kaynarca ve ailesini görenler, "Annenizin de sizin de gözünüz aynı" , "Analı oğullu mavişler" , "Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yaptı.
03.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 03.05.2022 14:25
"ANA OĞUL MAVİŞ"
Oktay Kaynarca 4 fıstığı yanına aldı o kare yorum yağmuruna tutuldu! Herkes ayrı ayrı hayran bıraktı, Kaynarca ailesini görenler yorum yağmuruna tuttu.