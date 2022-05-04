Erşan Kuneri gerçekte var mı, kim? Erşan Kuneri’den ilk fragman yayınlandı yeni fotoğraflar geldi! Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları...

Cem Yılmaz'ın GORA, Arif V 216 gibi filmlerde canlandırdığı Erşan Kuneri dizi oldu. Bir süredir merakla beklenen Erşan Kuneri'nin çekimleri tamamlandı ve ilk fragman geldi. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Masumlar Apartmanı oyuncularından Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, Güldür Güldür'ün Şevket Hoca'sı Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Netflix az önce Erşan Kuneri'den bir fragman yayınladı ve dizinin 1. bölümü için tarih verdi. Peki Erşan Kuneri gerçekte var mı, kim? Erşan Kuneri dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...