Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu
Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu. 2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, lojistik şirketi kurdu.
EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ
Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.