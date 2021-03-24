Bugünkü
Takvim

Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu. 2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, lojistik şirketi kurdu.

24.03.2021 16:46 - Son Güncelleme: 24.03.2021 16:46
Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

Yaprak Dökümü'nün 'Sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü'nün 'sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

Yaprak Dökümü'nün 'sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Yaprak Dökümü'nün 'sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" dedi.

Yaprak Dökümü'nün 'sansar Oğuz'uydu... TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.