İlayda Alişan'ı daha önce hiç böyle görmediniz! 'İlk paramı 7-8 yaşlarında kazandım' diyen İlayda meğer...

İlayda Alişan'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan başarılı oyuncu henüz 25 yaşında... 'İlk paramı yaklaşık 7-8 yaşlarımdayken kendi yaptığım kolye ve bilezikleri sokakta satarak kazandım. Bir kısmını bakkalda çikolataya harcadım, kalanıyla da yeni boncuklar satın aldım diyen İlayda Alişan çocuk yaşlarda dizilerde rol almaya başladı. 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından ise Trabzonlu... Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan İlayda Alişan'ın eski hali merak konusu oldu. İşte 'Hiç değişmemişsin' dedirtengenç oyuncu başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

24.03.2021 17:15 - Son Güncelleme: 24.03.2021 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





