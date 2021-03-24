Fatma Turgut'tan bomba itiraf! "Şarkımı Masumlar Apartmanı’ndan etkilenerek yazdım"
Geçtiğimiz haftalarda sözü ve müziği kendine ait olan "Ben Vardım" isimli parçasını dinleyiciyle buluşturan güçlü kadın vokalimiz Fatma Turgut, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Turgut, solo kariyerinden pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara, sosyal medya hesabını kapatmasına yol açan kötü yorumdan özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı, parçasının ortaya çıkış hikâyesini de Bi' Başka'da anlattı. Masumlar Apartmanı'nı izlerken hikâyeden etkilendiğini söyleyen Turgut, "Diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, 'Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı' dedim" dedi.
Pandemi, karantina, sahnelerden uzak bir yaşam nasıl gidiyor? Madden ve manen nasıl göğüs gerebildiniz bu döneme?
O kadar zor dayandım ki… Uzun bir süre inanamadım böyle bir şey yaşıyor olmamıza. Gönüllü karantinaya giren, 70 gün evden çıkmayan biriyim. Çok zor bir süreç. Biz sürekli sahnelerde, konserlerdeydik. Şehir şehir geziyorduk. Ayda en az 5-6 şehir dolaşıyordum. O yüzden beni çok zorladı. Sonra küçük küçük online konserler yapmaya başlayınca biraz daha iyi hissetmeye başladım. Onun dışında birçok müzisyen arkadaşımla birlikte madden zorlandığımızı belirtmem gerekiyor.
"Şarkımı besteleyip gecenin 1'inde Farah'ı aradım"
Sözü müziği kendinize ait olan "Ben Vardım" geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu. Şarkının hikâyesini, dinleyiciyle buluştuktan sonra gelen tepkileri sormak istiyorum.
Tepkiler o kadar güzel ki. Çok mutlu oldum ve cesaretlendim. Ben şimdiye kadar hep bir şeyler karalayıp kenara koyuyordum. Hiçbir zaman onları dinleyicimle paylaşma cesaretini gösteremiyordum açıkçası. İlk defa böyle bir şey yaptım. Daha önce hep çok sevdiğim arkadaşlarımdan besteler aldım. Tepkiler çok güzel ve çok mutluyum. Şarkının hikâyesine gelecek olursak, Masumlar Apartmanı'nı izliyordum ve oradaki hikâyeden etkilendim, diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, "Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı" dedim. Çok mutlu oldu. Hem diziden etkilendim hem de benim de yaşadığım şeyleri içinde barındıran bir hikâye oldu.
Şarkınız daha tazeyken yeni projelerinizi de soralım. Yeni bir single, albüm veya düet çalışması var mı?
Bir single daha yapmak istiyorum. O bahsettiğim kenara koyduğum defterimi çıkardım. Orada bana ait bir şarkı daha var yayınlamak istediğim. Daha sonra da sürece bakacağım. Artık herkes tek tek yayınlıyor şarkılarını biliyorsunuz. Ama belli de olmaz, albüme de girebilirim. Yaza doğru tekli şarkımı çıkarıp Eylül'e başka bir plan da yapabilirim. Olabildiğince elimdeki şarkıları, bana ait olan parçaları dinleyicimle buluşturmak istiyorum.
Youtube'da bir dönem canlı müzik performanslarınızı yayınlıyordunuz. Devamı gelecek mi?
Bir an önce gelecek. Çünkü "Ben Vardım"ın akustiğini çekip orada yayınlamak çok istiyorum. Ara vermek zorunda kaldım. Pandemi girdi araya. Hissetmeden söyleyeceğim hiçbir şarkıyı da oraya koymak istemem. O yüzden biraz durdum. Ama şimdi tekrar başlayacağım.
Son videolarınız gibi farklı konseptler gelecek mi? Hayatınızdan kesitler, soru cevaplar…
Her konuda mütevazıyımdır ama bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben çok güzel yemek yaparım. Belki yemek yapma videoları gelir. Ama emin de değilim. Şimdilik şarkılarla devam edeceğim :)
"İşin mutfağı çok sancılı!"
Geçtiğimiz günlerde Gripin'in solisti sevgili Birol Namoğlu ile gerçekleştirdiğim sohbette hayattaki en büyük çılgınlığını sordum kendisine. O da grup müziği yapmak dedi. Sizin de bir grup müziği serüveniniz var. Neden ayrıldınız diye sormayacağım tabii. Sıkılmışsınızdır her yerde aynı soruyla karşılaşmaktan. Ama neden çılgınlık grup müziği yapmak veya ne gibi zorlukları vardı?
Birol çok doğru söylemiş. Gripin'i takdir etmek lazım, yıllardır birlikteler. Yıllarca bir oluşumu sürdürmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bence. Bir de bizim grupta yaş ortalaması 22 idi. Bir araya geldiğimizde çok gençtik. Herkesin kafasında bir fikir var. Tüm o fikirleri aynı potada eritmek gerekiyor, aynı paydada buluşmak gerekiyor. 5 kişilik bir ekipten tek bir üretim çıkması gerekiyor. Mutfağı çok sancılı oluyor kısacası. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim grupta öyle değildi pek. İş bölümü vardı ve çok uyumlu insanlardık. Az da değil, 11-12 yıl beraberdik. Onlar başka bir ülkeye yerleştiği için ben de burada müzik yapmaya devam edecektim. Nitekim de öyle oldu.