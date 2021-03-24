Fatma Turgut'tan bomba itiraf! "Şarkımı Masumlar Apartmanı’ndan etkilenerek yazdım"

Şarkınız daha tazeyken yeni projelerinizi de soralım. Yeni bir single, albüm veya düet çalışması var mı?

Bir single daha yapmak istiyorum. O bahsettiğim kenara koyduğum defterimi çıkardım. Orada bana ait bir şarkı daha var yayınlamak istediğim. Daha sonra da sürece bakacağım. Artık herkes tek tek yayınlıyor şarkılarını biliyorsunuz. Ama belli de olmaz, albüme de girebilirim. Yaza doğru tekli şarkımı çıkarıp Eylül'e başka bir plan da yapabilirim. Olabildiğince elimdeki şarkıları, bana ait olan parçaları dinleyicimle buluşturmak istiyorum.

Youtube'da bir dönem canlı müzik performanslarınızı yayınlıyordunuz. Devamı gelecek mi?

Bir an önce gelecek. Çünkü "Ben Vardım"ın akustiğini çekip orada yayınlamak çok istiyorum. Ara vermek zorunda kaldım. Pandemi girdi araya. Hissetmeden söyleyeceğim hiçbir şarkıyı da oraya koymak istemem. O yüzden biraz durdum. Ama şimdi tekrar başlayacağım.