9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi!

Üç farklı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, önceki akşam oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. Damada dolar ve altın yağdığı düğünde İzzet Yıldızhan, oyuncu Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken 9 çocuk babası Yıldızhan'ın hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi ise Hollywood yıldızlarına benzetildi.