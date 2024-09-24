9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi!

Üç farklı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, önceki akşam oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. Damada dolar ve altın yağdığı düğünde İzzet Yıldızhan, oyuncu Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken 9 çocuk babası Yıldızhan'ın hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi ise Hollywood yıldızlarına benzetildi.
Üç ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı şimdi ise oğlu Mustafa Yıldızhan'ın düğünüyle gündem oldu.
TAKVİM'in haberine göre; İzmir'de gerçekleşen düğüne 500 seçkin davetli katılırken sahneye ise Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer - Derya Nazlı Baş çifti çıktı.