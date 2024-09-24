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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi!

Üç farklı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, önceki akşam oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. Damada dolar ve altın yağdığı düğünde İzzet Yıldızhan, oyuncu Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken 9 çocuk babası Yıldızhan'ın hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı 23 yıllık eşi ise Hollywood yıldızlarına benzetildi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:15 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 09:15
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi! 1

Üç ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi! 2

Ünlü şarkıcı şimdi ise oğlu Mustafa Yıldızhan'ın düğünüyle gündem oldu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi Hollywood yıldızlarına benzetildi! 3

TAKVİM'in haberine göre; İzmir'de gerçekleşen düğüne 500 seçkin davetli katılırken sahneye ise Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer - Derya Nazlı Baş çifti çıktı.

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