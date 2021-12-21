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Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile mutluluğa 'Evet' yanıtını veren Ece Seçkin, son dönemde cesur sahne kostümleriyle sıklıkla gündeme de geliyor. Geçtiğimiz akşam Hatay'daki sevenleriyle buluşan şarkıcı Ece Seçkin, cesur sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

21.12.2021 14:21 - Son Güncelleme: 21.12.2021 14:21
Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Ece Seçkin önceki akşam Hatay'da sevenleriyle buluştu. Uzun süre sahnede kalan Ece Seçkin, hayranlarına unutulmaz bir performans sergiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Eylül'de pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Eçkin, önceki akşam Hatay'daki hayranlarıyla buluştu.

Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen popçu, şarkıları kadar iddialı kıyaferiyle de adından söz ettirdi.

Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin'in, konser sonrası yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı

Şubat ayı içinde arka arkaya yayınlayacağı dört farklı projenin hazırlıklarını sürdüren popçu, şimdiden yeni şarkılarının müjdesini verdi.

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