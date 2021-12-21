Ece Seçkin yine çok cesur bu kez mini şortu ve sütyeniyle! Önce ayna karşısından paylaştı sonra da sahneye çıktı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile mutluluğa 'Evet' yanıtını veren Ece Seçkin, son dönemde cesur sahne kostümleriyle sıklıkla gündeme de geliyor. Geçtiğimiz akşam Hatay'daki sevenleriyle buluşan şarkıcı Ece Seçkin, cesur sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.
21.12.2021 14:21
- Son Güncelleme: 21.12.2021 14:21
Ece Seçkin önceki akşam Hatay'da sevenleriyle buluştu. Uzun süre sahnede kalan Ece Seçkin, hayranlarına unutulmaz bir performans sergiledi.
Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin'in, konser sonrası yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.