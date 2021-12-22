Survivor Sahra bir değişti pir değişti! Survivor'a yediği tokatla damgasını vuran Sahra Işık tanınmaz halde
İki kez katıldığı Survivor ile adını duyuran Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık'ı gören tanımakta zorlandı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Sahra Işık, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacının takipçileri, "Sahra sen misin", "Yolda görsem tanımam" yorumlarında bulundu. İşte Survivor Sahra'nın sosyal medyaya damga vuran son hali…
2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu. İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın değişimini gözler önüne seriyor. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsüyle gündemde.
2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor. Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.
İŞTE BAŞTA SAHRA IŞIK OLMAK ÜZERE ŞAŞIRTAN O DEĞİŞİMLER
DEĞİŞEN DEĞİŞENE
Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.
Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.