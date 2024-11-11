Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna’nın zayıf hali parmak ısırttı

Türk televizyonunun kült dizilerinden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Hayriye karakterine hayat veren Hokna, geçtiğimiz aylarda fenomen sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile paylaştığı bir video ile yeniden gündeme geldi. Güven Hokna'nın, kilosunu kaybettiği ve oldukça ince bir hale geldiği gözlerden kaçmadı.