Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna’nın zayıf hali parmak ısırttı

Türk televizyonunun kült dizilerinden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Hayriye karakterine hayat veren Hokna, geçtiğimiz aylarda fenomen sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile paylaştığı bir video ile yeniden gündeme geldi. Güven Hokna'nın, kilosunu kaybettiği ve oldukça ince bir hale geldiği gözlerden kaçmadı.
Hayriye karakteri, Yaprak Dökümü izleyicileri tarafından hala hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde Güven Hokna, eski rol arkadaşlarıyla olan ilişkisini de sık sık gündeme getiriyor.
Ogün Alibaş ile çekilen eğlenceli bir "reels" videosunda, hayranları Hokna'nın değişen halini ve gençliğini konuştular. Güven Hokna, yaşam boyu ödüller almış ve Türk televizyonunun efsane oyuncularından biri olmayı başarmıştır.