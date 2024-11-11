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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna'nın zayıf hali parmak ısırttı

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü dizisinde, "Hayriye" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güven Hokna, son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarıyla gündemde. Fenomen Ogün Alibaş'ın Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun kilo verdiği ve gençleştiği gözlerden kaçmadı. Hokna'nın son hali hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve "Gençleşmiş" yorumlarına neden oldu.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 14:32 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 14:32
Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna’nın zayıf hali parmak ısırttı

Türk televizyonunun kült dizilerinden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Hayriye karakterine hayat veren Hokna, geçtiğimiz aylarda fenomen sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile paylaştığı bir video ile yeniden gündeme geldi. Güven Hokna'nın, kilosunu kaybettiği ve oldukça ince bir hale geldiği gözlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna’nın zayıf hali parmak ısırttı

Hayriye karakteri, Yaprak Dökümü izleyicileri tarafından hala hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde Güven Hokna, eski rol arkadaşlarıyla olan ilişkisini de sık sık gündeme getiriyor.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si incecik kaldı! 78 yaşındaki Güven Hokna’nın zayıf hali parmak ısırttı

Ogün Alibaş ile çekilen eğlenceli bir "reels" videosunda, hayranları Hokna'nın değişen halini ve gençliğini konuştular. Güven Hokna, yaşam boyu ödüller almış ve Türk televizyonunun efsane oyuncularından biri olmayı başarmıştır.

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