Yaprak Dökümü'nde "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey" repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Güven Hokna bir deri bir kemik son haliyle...

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde tekrarları bile oldukça izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin annesi Hayriye Hanım'ı canlandıran Güven Hokna'ydı. Çok uzun bir süredir ekranlarda olmayan Hokna son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Bir dönemin en çok sevilen dizilerinden biriydi Yaprak Dökümü.
Dizinin oyuncu kadrosunda adeta yok, yoktu.
Evin annesi Hayriye Tekin'i canlandıran isim ise Güven Hokna'ydı.