"Icardi'nin bir fobisi var ki buna asla katlanamaz" Wanda Nara'ya bunu bile yaptırmış! En yakın arkadaşı itiraf etti!

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Milli ara öncesi sakatlık sorunu yaşayan Mauro Icardi şu sıralar bu arayı iyi değerlendirip iyileşmekle uğraşırken, yakın arkadaşı Alejandro Nones, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yakın arkadaşı Alejandro Nones'den Icardi hakkında açıklamalar geldi.
Icardi'nin yakın arkadaşı Venezuellalı aktör Alejandro Nones, Arjantinli yıldız futbolcu hakkında bazı ilginç detayları aktardı.
Nones, "Mauro'yu çok iyi tanıyorum ve onun son derece duyarlı bir adam olduğunu düşünüyorum. İyi ve sakin bir insan. Markalarla ve gösterişle ilgilenmiyor. Mütevazı bir insan. Ayrıca kendisi çok komik ve eğlencelidir." dedi.