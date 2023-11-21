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1 çocuk annesi Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı: Evlilik açıklaması şaşırttı! 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyordu...

Halid Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi, konuk olduğu bir programda özle hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, evlilik itirafıyla şaşırttı. Ataizi, rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Hande Ataizi'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:26 Güncelleme 21 Kasım 2023, 13:40
1 çocuk annesi Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı: Evlilik açıklaması şaşırttı! 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyordu... 1

Halid Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminin galası, geçen günlerde gerçekleştirildi. Filmde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi ise şık tarzıyla geceye damga vurdu.

1 çocuk annesi Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı: Evlilik açıklaması şaşırttı! 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyordu... 2

Bir televizyon programına konuk olan Hande Ataizi hem galadaki tarzı hem rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

1 çocuk annesi Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı: Evlilik açıklaması şaşırttı! 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyordu... 3

5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, Aslı Şafak'la İşin Aslı programında evlilikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum.

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