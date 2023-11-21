1 çocuk annesi Hande Ataizi itirafları peş peşe sıraladı: Evlilik açıklaması şaşırttı! 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyordu...

Halid Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi, konuk olduğu bir programda özle hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, evlilik itirafıyla şaşırttı. Ataizi, rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Hande Ataizi'nin o açıklamaları...
Halid Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminin galası, geçen günlerde gerçekleştirildi. Filmde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi ise şık tarzıyla geceye damga vurdu.
Bir televizyon programına konuk olan Hande Ataizi hem galadaki tarzı hem rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, Aslı Şafak'la İşin Aslı programında evlilikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum.