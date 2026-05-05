Yapay zekanın sinema ve müzik dünyasında giderek daha fazla yer alması, beraberinde büyük bir tartışmayı da getirdi. Artık Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ya da Cüneyt Arkın gibi efsane isimleri dijital olarak yeniden yaratmak teknik olarak mümkün hale geldi. Ancak bu gelişme, "sanat mı yoksa taklit mi?" sorusunu da gündeme taşıdı.
OSCAR'DAN YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİ
Tartışmaların merkezinde yer alan kararlardan biri ise Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden geldi. Akademi, 2027 Oscar sezonu öncesinde yaptığı düzenlemeyle yapay zeka tarafından oluşturulan oyuncuların ve senaryoların ödül yarışına dahil edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Oscar'a başvuracak yapımcıların, projelerinde yapay zekayı hangi aşamalarda kullandıklarını detaylı şekilde raporlamaları zorunlu hale getirildi.
OYUNCULAR SENDİKASINDAN NET DURUŞ
Bu karar, özellikle Hollywood'da büyük yankı uyandırdı. Oyuncuların haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren Oyuncular Sendikası da dijital klonlamaya karşı net bir duruş sergiledi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Yapay zeka, insanın yerine değil yanında olmalıdır. Oyuncuların dijital kopyalarının kullanımı uzun vadede mesleği tehdit etmektedir" ifadelerine yer verildi.
TİCARİ ARKA PLAN
Öte yandan bazı yapımcılar ve mirasçılar, yapay zekanın sunduğu ekonomik fırsatlara sıcak bakıyor. Authentic Brands Group'un Elvis Presley ve Marilyn Monroe'nun dijital haklarını satın alması, bu alandaki ticari boyutu gözler önüne serdi. Benzer şekilde, James Dean'in yapay zeka ile bir filmde yeniden canlandırılması planı da büyük tepki çekmiş ve proje askıya alınmıştı.
İLK SANAL OYUNCU
Sinema dünyasındaki tartışmalar yalnızca oyuncularla sınırlı değil. Yapay zeka artık senaryo yazımından görsel efektlere kadar birçok alanda aktif rol oynuyor. Hatta 2025 yılında yapımcı Eline Van der Velden tarafından tamamen yapay zeka ile oluşturulan ilk sanal oyunculardan biri olan Tilly Norwood'un yaratılması, sektörün geldiği noktayı gözler önüne serdi.
SEKTÖRDE YAPAY ZEKA TARIŞMASI
Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in haberine göre Türkiye'de de benzer gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka ile hazırlanacağı duyurulan "Tesseract" adlı projede Özcan Deniz ve Akın Akınözü'nün dijital olarak yer alacağı açıklanmış, ancak bu durum da sektörde tartışma yaratmıştı. Müzik dünyasında ise durum farklı bir boyuta taşınmış durumda. Yapay zeka sistemleri, birden fazla sanatçının vokal özelliklerini analiz ederek tek bir "hibrit ses" oluşturabiliyor.
FARKLI SESLERDEN YENİ SES OLUŞTURMA
Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre örneğin bir kadın vokal yaratılırken Ebru Gündeş'in güçlü diyaframı, Yıldız Tilbe'nin özgün yorumu ve farklı sanatçıların teknik özellikleri bir araya getiriliyor. Erkek vokallerde ise Müslüm Gürses, Azer Bülbül ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin vokal karakterleri birleştirilerek yeni bir ses oluşturulabiliyor.
HUKUKİ ÖNLEMLER ALINIYOR
Bu durum sanatçılar arasında ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle Taylor Swift gibi global yıldızlar, seslerinin ve kimliklerinin izinsiz kullanılmasına karşı hukuki önlemler almaya başladı. Çünkü tartışma yalnızca teknik değil aynı zamanda etik bir mesele olarak görülüyor.
EFSANE İSİMLERDE MİRASÇI ENDİŞESİ
Uzmanlara göre asıl tehlike, yapay zekanın geçmişteki sanatçıların mirasını parçalayarak yeniden üretmesi. Bu durum, "Dinlediğimiz ya da izlediğimiz şey gerçekten sanat mı?" sorusunu beraberinde getiriyor. Ayrıca mirasçıların ticari kazanç uğruna efsane isimleri onların karakterine uygun olmayan projelerde kullanabileceği endişesi de dile getiriliyor.
SANAT DÜNYASINDA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM
Özetle sinema ve müzik dünyası, yapay zeka ile birlikte köklü bir dönüşümün eşiğinde. Oscar gibi kurumların aldığı sınırlayıcı kararlar kısa vadede insan emeğini koruyor gibi görünse de, teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda bu tartışmanın uzun süre devam edeceği açık. Gelecekte belki de Marlon Brando ya da Kemal Sunal gibi isimlerin dijital versiyonlarıyla dolu bir sinema dünyasıyla karşı karşıya kalacağız.
