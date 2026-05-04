İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, hem mutlu evlilikleri hem de aile yaşamlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor. 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren çift, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
"YASEMİN'LE EN KOLAY ŞEKİLDE YAŞIYORUM"
Aile yaşantılarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, samimi ve doğal halleriyle takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocuklarıyla geçirdikleri anları paylaşan İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde oğullarının yeni yaşını kutladığı paylaşımında, "Çocuk büyütmek çok zor ama bunu Yasemin'le en kolay şekilde yaşıyorum. Evlatlar 2 yaşına girdiler. Allah herkesin evladını bağışlasın" sözleriyle dikkat çekmişti.
BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
Müzik kariyerinde babası İbrahim Tatlıses'in izinden giden İdo Tatlıses, bu kez ekran önünde farklı bir kimlikle izleyici karşısına çıkma kararı aldı. YouTube platformu üzerinden yayınlanacak olan "İdo Show" programıyla sunuculuğa adım atan Tatlıses, ilk bölümde yine kendisi gibi sanatçı ailelerden gelen isimleri ağırladı. Baran Mengüç, Aydın Kurtoğlu ve Doğukan Manço'nun konuk olduğu program, ilk bölümüyle sosyal medyada konuşulmaya başladı.
"BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI"
Programın yayınlanacağı gün öncesinde Yasemin Şefkatli'nin yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Şefkatli, eşine olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:
Büyük gün geldi çattı. En az ekip kadar ben de heyecanlıyım, o yüzden iki çift bir şey yazmak istiyorum. Öncelikle aile gibi bir ekiple bu yola girildiği için çok mutluyum. Herkes İdo kadar heyecanlı, herkes emeğini son damlasına kadar ortaya koyuyor ve aylardır bunun için çalışıyorlar.
EŞİNE DUYGUSAL DESTEK
Eşine olan hayranlığını da gizlemeyen Şefkatli, "Onu anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama tanıyan herkes bilir ki benim bu hayatta tanıdığım en efendi, en merhametli insanlardan biri. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş. Her zaman onun gölgesindeyiz. Umarım kalbinin ekmeğini yersin" ifadelerini kullandı. Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, takipçileri de programa destek mesajları gönderdi.
TALİHSİZ KAZA
Öte yandan çift, kısa süre önce yaşanan talihsiz bir kazayla da gündeme gelmişti. Yasemin Şefkatli, oğlu Ayel'i kucağında taşıdığı sırada merdivenden düşmüş, yaşanan panik sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Şefkatli, "Ayağım kayıp merdivenden düşünce çocuk güvenlik kapısının demiri Ayel'in karnını sıyırdı. Ben de hareket edemeyince ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık" demişti.
"BİR YERİMİZİ KIRMADIK"
Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Şefkatli, "Görünmez kaza işte. Allah beterinden korudu. İkimiz de çok iyiyiz, kafamızı vurmadık, bir yerimizi kırmadık" sözleriyle takipçilerini rahatlatmıştı.
SUNUCULUK PERFORMANSI MERAK KONUSU
Tüm bu gelişmelere rağmen hem aile hayatlarını hem de kariyerlerini dengeli bir şekilde sürdüren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni projelerle adından söz ettiren İdo Tatlıses'in sunuculuk performansının nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu.
