Yangın sonrası ‘felç geçirdim’ diyen Tuğba Özay bakın nerede görüntülendi! Tepkiler çığ gibi büyüdü ‘Ayıldı bayıldı işi kaptı’
Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tuğba Özay, gözyaşları içinde çiftliğinin zarar gördüğünü belirtmişti. Yardım çağrısında bulunan Özay, daha sonra ise hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabında art arda paylaşımlar yapan Özay, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Yangın sonrası sinir krizi geçirerek gündeme gelen ve 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen eski manken, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Tuğba Özay'ın açılıştan görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise ünlü isme tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte haberin detayları ve Tuğba Özay'a gelen tepkiler...
Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangınlar tüm Türkiye'nin ciğerini yakarken Tuğba Özay, dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan eski manken, gözyaşları içinde video çekerek yardım istemişti.
FELÇ GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI
Yardım çağrısında bulunan Özay, daha sonra ise hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıklamıştı. Özay, "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim" demişti.
ÇİFTLİĞİ YANMADI!
Tuğba Özay'ın yakın arkadaşı Onur Akay da geçen gün şu açıklamayı yapmıştı: "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş"
AÇILIŞA KATILDI
Yangın sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı.
Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti. Açılışta yangınlarla ilgili konuşma da yapan Özay, şu ifadeleri kullandı: "Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz... Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor.