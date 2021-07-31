Yangın sonrası ‘felç geçirdim’ diyen Tuğba Özay bakın nerede görüntülendi! Tepkiler çığ gibi büyüdü ‘Ayıldı bayıldı işi kaptı’

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti. Açılışta yangınlarla ilgili konuşma da yapan Özay, şu ifadeleri kullandı: "Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz... Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor.