Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...
Yalnız Kurt'un Nazar'ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı Yalnız Kurt'a konuk oyuncu olarak katılan Berkan Şal'ın hayatı merak konusu oldu. Behzat Ç. dizisinde İsmet Arif ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Hiram karakterlerini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berkan Şal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Berkan Şal'ın memleketi...
12.03.2022 01:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 01:01
Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta Nazar karakterini canlandıran Berkan Şal'ın hayatı merak konusu oldu.
Behzat Ç. dizisinde İsmet Arif ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Hiram karakterlerini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berkan Şal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.