Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

Yalnız Kurt'un Nazar'ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı Yalnız Kurt'a konuk oyuncu olarak katılan Berkan Şal'ın hayatı merak konusu oldu. Behzat Ç. dizisinde İsmet Arif ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Hiram karakterlerini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berkan Şal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Berkan Şal'ın memleketi...

12.03.2022 01:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 01:01
Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta Nazar karakterini canlandıran Berkan Şal'ın hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

Behzat Ç. dizisinde İsmet Arif ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Hiram karakterlerini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berkan Şal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

İşte başta Berkan Şal olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

OZAN AKBABA

Kars

Yalnız Kurt’un Nazar’ı Berkan Şal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Berkan Şal’ın memleketi...

OKTAY KAYNARCA

Malatya

SON DAKİKA