Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu
Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Sağın, ilk olarak siyah bornozuyla kamera karşısına geçti ve sevenlerine seslendi. Hazırlık aşamasının ardından sahneye çıkan Sağın, bir sonraki paylaşımında ise kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anları yayınladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
11.03.2022 23:59 - Son Güncelleme: 12.03.2022 00:03