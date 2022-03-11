Vav TV İzle
Haberler Magazin Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Sağın, ilk olarak siyah bornozuyla kamera karşısına geçti ve sevenlerine seslendi. Hazırlık aşamasının ardından sahneye çıkan Sağın, bir sonraki paylaşımında ise kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anları yayınladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...

11.03.2022 23:59 - Son Güncelleme: 12.03.2022 00:03
Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir mekanda sahne aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Konserinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, art arda yayınladığı görüntülerle dikkat çekti.

Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Sağın, ilk olarak siyah bornozuyla kamera karşısına geçti ve sevenlerine seslendi.

Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Hazırlık aşamasının ardından sahneye çıkan Sağın, bir sonraki paylaşımında ise kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

Simge Sağın önce bornozuyla kulisten seslendi! Sonra kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kalça dansı yaptı! Simge yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

SON DAKİKA