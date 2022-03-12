Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı
Gören tanımakta zorlandı! Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Fransız Askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da yaptırdığı ip askısı yöntemiyle gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Safiye Soyman için 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu. İşte Songül Karlı, Işın Karaca, Serap Paköz gibi Fransız Askısı yaptıran Safiye Soyman'ın sosyal medyada gündem olan son hali...
12.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 12.03.2022 01:47
İlk olarak Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı son dönemde özellikle ünlüler arasında popüler hale geldi. Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yaptırdığı Fransız Askısı son olarak Safiye Soyman'ın dikkatini çekti.
Yakın dostu Seda Sayan gibi yüzüne Fransız Askısı yöntemin uygulatan Soyman, gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.