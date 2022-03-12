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Haberler Magazin Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

Gören tanımakta zorlandı! Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Fransız Askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da yaptırdığı ip askısı yöntemiyle gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Safiye Soyman için 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu. İşte Songül Karlı, Işın Karaca, Serap Paköz gibi Fransız Askısı yaptıran Safiye Soyman'ın sosyal medyada gündem olan son hali...

12.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 12.03.2022 01:47
Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

İlk olarak Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı son dönemde özellikle ünlüler arasında popüler hale geldi. Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yaptırdığı Fransız Askısı son olarak Safiye Soyman'ın dikkatini çekti.

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Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

Yakın dostu Seda Sayan gibi yüzüne Fransız Askısı yöntemin uygulatan Soyman, gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.

Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

Soyman'ın son hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Soyman'ı tanımakta zorlandı.

Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Soyman için 'Gençleşmiş' yorumunda bulunurken bir kısım 'Ne gerek vardı?', 'Eskiden daha doğal ve güzeldin' ifadelerini kullandı.

Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman da o modaya uydu sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti! Son hali ağızları açık bıraktı

İşte başta Safiye Soyman olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

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